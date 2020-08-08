Окупанти за добу тричі порушили "тишу" неприцільними пострілами

Минулої доби, 7 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані оприлюднив пресцентр штабу ООС.

Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомета неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета – поблизу Травневого.

Зазначається, що постріли були провокативними, тож українські військовослужбовці на них не реагували й вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу тимчасово непідконтрольних населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостям, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів ОС обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед особового складу бойових втрат та поранень немає.

«Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням», - наголошують у штабі ООС.