Окупанти за добу тричі порушили "тишу" неприцільними пострілами
Як повідомляє Укрінформ, такі дані оприлюднив пресцентр штабу ООС.
Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомета неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета – поблизу Травневого.
Зазначається, що постріли були провокативними, тож українські військовослужбовці на них не реагували й вогонь у відповідь не відкривали.
Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу тимчасово непідконтрольних населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостям, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів ОС обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед особового складу бойових втрат та поранень немає.
«Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням», - наголошують у штабі ООС.