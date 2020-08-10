В Україні 39 тисяч дітей отримали статус постраждалих від воєнних дій

В Україні 39 тисяч дітей отримали статус постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, також понад 190 тисяч дітей стали вимушеними переселенцями через військовий конфлікт на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щорічній доповіді за 2019 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, яку презентували у Донецькій облдержадміністрації 10 серпня. Це опубліковано на сайті ОДА.

«За даними Мінсоцполітики, станом на 31 грудня 2019 року зареєстровано понад 190 тисяч дітей, які отримали статус ВПО. Водночас статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій, отримали всього 39 тисяч осіб, що становить лише 20%», - йдеться у повідомленні.

Під час заходу заступник голови Донецької ОДА Юлія Костюніна подякувала представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павлу Лисянському за дотримання державної позиції, наголосила на необхідності додержання та захисту прав і свобод людини, і запевнила у підтримці ініціатив.