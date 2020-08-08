Десантно-штурмові війська визначили найкращу снайперську пару

На полігоні у Житомирській області у конкурсі на кращу снайперську пару в Десантно-штурмових військах перемогли бійці 79-ї бригади.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Протягом кількох днів на Житомирщині на базі 37-го загальновійськового полігону ДШВ відбувся конкурс на кращу снайперську пару серед військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У конкурсі змагалися снайперські пари, які здобули перемогу, показавши високі результати серед майстрів дальнього бою своїх військових частин та підрозділів», - ідеться у повідомленні.

За підсумками конкурсу, «золото» виборола снайперська пара 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, «срібло» – снайпери 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ ЗСУ, а «бронзу» - майстри дальнього бою 81-ї окремої аеромобільної бригади.

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Зазначається, що переможці будуть представляти Десантно-штурмові війська у конкурсі на найкращу снайперську пару в Збройних силах України.