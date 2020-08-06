Українські десантники поїхали на Saber Junction до Німеччини

Підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ бере участь у багатонаціональних навчаннях “Saber Junction - 2020”, що стартували в Німеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У Федеративній Республіці Німеччина розпочалося багатонаціональне навчання “Saber Junction - 2020”. До навчання, яке буде проходити на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності, місто Хохенфельс, залучаються 17 країн. Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, яка дислокована на Львівщині», - йдеться в повідомленні.

Львівські десантники представляють Україну на багатонаціональних навчаннях “Saber Junction - 2020” / Фото: mil.gov.ua

Зазначається, що весь особовий склад українського підрозділу має чималий досвід, набутий під час бойових дій з російсько-окупаційними військами на сході України. Дехто з військовослужбовців брав участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, а також багатонаціональних навчаннях.

Як відзначили в Міноборони, український підрозділ, як і решта країн-учасників, проходив 14-ти денну обсервацію на території військової бази. Для безпеки учасників багатонаціонального навчання військовослужбовців кілька разів було перевірено на COVID-19, результати – негативні.

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В обсервації із дотриманням всіх карантинних заходів воїни-десантники щодня підвищували практичні навички під час занять з основних предметів бойової підготовки.

Напередодні, 5 серпня, українські десантники отримали та налагодили необхідне майно та спорядження, а також розпочали заходи безпосередньої підготовки: планування, проведення інструкторсько-методичних занять у складі підрозділів рівня взвод – рота, проведення занять з військовими посередниками тощо.

Під час польової фази багатонаціонального навчання “Saber Junction - 2020” підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буде діяти в складі 503-го полку 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі, повідомили в пресслужбі.

“Saber Junction” – це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США.