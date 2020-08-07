Окупанти вже тричі від початку доби порушили "тишу"

Станом на 17.30 п'ятниці, 7 серпня, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 3 рази порушено проголошений режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, ворожу неприцільну провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новолуганського. Постріл з підствольного гранатомета противник здійснив неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета – поблизу Травневого.

На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції режим тиші зберігався. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, було зафіксоване на Приазов’ї. Поблизу непідконтрольного українському уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи у бік Водяного.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.