Окупанти вже тричі від початку доби порушили "тишу"
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 3 рази порушено проголошений режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, ворожу неприцільну провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новолуганського. Постріл з підствольного гранатомета противник здійснив неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета – поблизу Травневого.
На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції режим тиші зберігався. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, було зафіксоване на Приазов’ї. Поблизу непідконтрольного українському уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи у бік Водяного.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.