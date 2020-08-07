Окупанти порушили "тишу" біля Новолуганського, Травневого і Шумів

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, з 01.40 збройною провокацією – чотирма чергами зі стрілецької зброї - ворог порушив режим тиші в районі Новолуганського.

Після 02.05 один постріл з підствольного гранатомета (ГП-25) зафіксували поблизу н.п. Шуми. Ворожа провокація знову велася з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки.

О 07.25 наші оборонці селища Травневе зафіксували порушення ворогом тиші одним пострілом з АГС. Провокація відбулася з напрямку від окупованого смт Гольмівський.

Гуцуляк зауважив, що ці постріли не несли загрози особовому складу підрозділів ЗСУ, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає.

Речник повідомив, що про усі випадки порушень вимог дотримання всеосяжного режиму повного припинення вогню збройними формуваннями РФ представники української сторони СЦКК повідомляють команду Спостережної моніторингової місії ОБСЄ по взаємодії.

Він також зазначив, що у випадку явної збройної агресії противника: виникнення загрози особовому складу підрозділів Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу або загрози захоплення території, українські військові готові до невідкладного адекватного реагування. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.