КП “Вода Донбасу” планують модернізувати за три роки – Зеленський

Комунальне підприємство “Вода Донбасу”, яке забезпечує подачу води в Донецькій області, буде модернізоване протягом трьох років.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами у Часовому Яру на Донеччині, яке транслював Офіс глави держави у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Упродовж трьох років, я впевнений, під керівництвом голови обласної державної адміністрації з нашими партнерами, швейцарськими компаніями, ми все зробимо. Це точно. Головне модернізувати все те, що під землею, бо підприємство дуже велике”, - сказав Зеленський.

Він додав: “Головне, щоб ми ні від кого не залежали і щоб була чиста питна вода щодня для наших людей”.

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко підтвердив, що модернізація “Води Донбасу” розрахована на три роки, вартість проєкту становить понад 5 млрд грн.

Як повідомлялося, комунальне підприємство "Вода Донбасу" забезпечує питною водою близько чотирьох мільйонів мешканців Донецької області, зокрема й на тимчасово окупованій території. З 2014 року об’єкти КП неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань, через що періодично припинялася подача води.

КП «Компанія «Вода Донбасу» з 2015 року отримує гуманітарну допомогу від уряду Швейцарії щодо забезпечення якості питної води для населення Донецької області. За 2016-2019 роки компанія одержала допомогу на суму 49,8 млн грн.

Згідно з новою швейцарською Програмою співробітництва з Україною на наступні три роки, на потреби «Води Донбасу» у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків.