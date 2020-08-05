Окупанти провокували українських військових біля Шумів

Російські окупаційні війська станом на 12.00 5 серпня здійснили два провокативні постріли з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Шуми.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування РФ один раз вдалися до вогневої провокації, здійснивши два постріли з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - повідомив речник.

Крім того, за словами Праути, Об’єднані сили в районі проведення операції продовжують здійснювати заходи, спрямовані на допомогу місцевому населенню та покращення якості життя людей. Зокрема, за сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. В частині Травневого мережу вже відновили, роботи тривають.

Командування Об’єднаних сил спільно з керівництвом Луганської ОДА та благодійниками продовжують надавати допомогу жителям населених пунктів Луганської області, які постраждали внаслідок нещодавньої пожежі. Зокрема, для учнів місцевої школи у селищі Смолянинове військовослужбовці привезли шкільне приладдя, рюкзаки, книги, підручники, одяг та іграшки.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська протягом вівторка, 4 серпня, здійснили три провокативні постріли поблизу Пісків, Майорського та Луганського. Втрат серед українських захисників немає.

Фото: Міноборони