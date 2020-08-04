Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає
Наразі втрат серед українських захисників немає. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 3 обстріли з боку противника. Зокрема, по одному провокативному пострілу з гранатомета ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався у повній мірі. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу немає, поінформували в штабі.
З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.