Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

Російські окупаційні війська протягом вівторка здійснили три провокативні постріли поблизу Пісків, Майорського та Луганського.

Наразі втрат серед українських захисників немає. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 3 обстріли з боку противника. Зокрема, по одному провокативному пострілу з гранатомета ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався у повній мірі. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу немає, поінформували в штабі.

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.