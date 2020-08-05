Перемир'я на Донбасі: з початку доби - один ворожий обстріл

Від початку доби, 5 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій.

Вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати бійців ЗСУ одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

Українські військові на дії противника вогонь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед складу Об’єднаних сил немає.

Фото: mil.gov.ua