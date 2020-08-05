Перемир'я на Донбасі: з початку доби - один ворожий обстріл
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій.
Вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати бійців ЗСУ одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.
Українські військові на дії противника вогонь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед складу Об’єднаних сил немає.
Фото: mil.gov.ua