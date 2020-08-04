Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки - розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального», - повідомив речник.
Крім того, за словами Праути, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців - громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.
Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 15 червня і до 7 липня ц.р. Російська Федерація переправила на окуповану частину Донбасу близько 4,5 тис. тонн пального та понад 20 вантажних автомобілів з боєприпасами.