Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки - розвідка

Протягом минулого тижня на окуповану частину Донецької та Луганської областей Росія через неконтрольовану ділянку кордону доставила не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального», - повідомив речник.

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Крім того, за словами Праути, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців - громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 15 червня і до 7 липня ц.р. Російська Федерація переправила на окуповану частину Донбасу близько 4,5 тис. тонн пального та понад 20 вантажних автомобілів з боєприпасами.