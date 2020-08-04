У Сухопутних військах на ізоляції через COVID-19 перебувають 70 осіб

У Сухопутних військах ЗСУ за весь час пандемії зафіксовано 282 випадки захворювання на COVID-19. Із них 209 осіб одужали, 70 перебувають на ізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Станом на 04 серпня 2020 року у Сухопутних військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 282 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 209 осіб одужали, 70 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі нагадали, що за час пандемії в Сухопутних військах було зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже інформувало Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 74 219 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 1061 новий. Зафіксовано 26 нових летальних випадків. Одужало 737 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 764 летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області — 146, Івано-Франківській області — 127, Харківській області — 143, м. Київ - 108.