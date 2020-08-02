В українській армії – 23 нових випадки коронавірусу

У Збройних Силах України за минулу добу, 1 серпня, зареєстровано 23 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10.00 2 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 219 осіб. За минулу добу зареєстровано 23 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Зазначається, що з них в закладах охорони здоров’я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 5 військовослужбовців).

Усього за час пандемії одужало – 625 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 560 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112. Померло за добу 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1725. Видужали за добу 235, із початку пандемії - 39543. Наразі хворіють 861 особа, загалом - 30900.