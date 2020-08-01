В українській армії за добу виявили 16 нових випадків коронавірусу

У Збройних Силах України за минулу добу, 31 липня, зареєстрували 16 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 10.00 1 серпня в Збройних Силах України хворіють 196 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 625 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 572 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 68 осіб. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.

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З цих 16 осіб 8 перебувають у закладах охорони здоров’я. Стан пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Інші лікуються вдома під наглядом медичної служби, їх стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.

Фото: ДПСУ