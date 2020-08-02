На Львівщині від коронавірусу помер відомий лікар

У суботу, 1 серпня, від COVID-19 помер керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Савенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Facebook заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину… Мені Василь запам'ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району. Достойний чоловік і справжній лікар", - повідомила Микичак.

У серпні цього року Василю Савенку мало виповнитися 60 років. Близько 29 років він працював медиком у Старосамбірському районі. Під час першого етапу медреформи він очолив Центр первинної медичної допомоги у Старому Самборі. У нього залишилася дружина та сини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112. Померло за добу 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1725. Видужали за добу 235, із початку пандемії - 39543. Наразі хворіють 861 особа, загалом - 30900.

Фото: Ірина Микичак, Facebook