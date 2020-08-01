На Донбасі від початку доби зберігається тиша

Від початку доби 1 серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку противника не зафіксували.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів із боку противника не зафіксовано", - зазначається у повідомленні. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Читайте також: Окупанти провокують українських військових на вогонь у відповідь - штаб Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 31 липня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили проголошений режим припинення вогню.