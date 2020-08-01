Окупанти провокують українських військових на вогонь у відповідь - штаб

Російські окупаційні війська намагаються спровокувати військовослужбовців ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб потім використати це у злочинних цілях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Зараз противник вдався до провокацій і робить одиночні постріли зі стрілецької зброї та гранатометів, щоб спровокувати наших захисників відкрити вогонь у відповідь, зафіксувати цей факт, а потім використати у своїх злочинних цілях. Українські захисники на провокації не піддаються", - зазначається у повідомленні.

У пресцентрі додали, що з 1 по 26 липня ворог обстрілював українські позиції поблизу таких населених пунктів: Широкине, Попасна, Авдіївка, Піски, Доломітне, Пищевик, Водяне, Павлопіль, Луганське, Старогнатівка, Оріхове, Талаківка, Жованка, Мар’їнка, Новоолександрівка. Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню ці обстріли припинилися.

За період із 1 по 26 липня ворог поніс безповоротні втрати, які склали 61 особу (46 з яких бойові) і 54 поранених та травмованих (40 з яких бойові). Окрім цього, наші воїни знищили 12 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

З настанням повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зазнав втрат померлими – 3 особи і травмованими – 4. Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства тощо.

Як повідомляв Укрінформ, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Проте окупанти продовжують порушувати режим "тиші" з провокативною метою.

Фото: mil.gov.ua