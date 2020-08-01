На Донбасі - жодного обстрілу від початку доби

На Донбасі - жодного обстрілу від початку доби

Укрінформ
Від початку доби 1 серпня порушень режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 порушень режиму тиші в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

За інформацією пресслужби, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, проте перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії російсько-окупаційних військ у разі виникнення загрози особовому складу Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 31 липня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили проголошений режим припинення вогню.

Фото:  пресслужба Міноборони

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