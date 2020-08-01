На Донбасі - жодного обстрілу від початку доби

Від початку доби 1 серпня порушень режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 порушень режиму тиші в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

За інформацією пресслужби, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, проте перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії російсько-окупаційних військ у разі виникнення загрози особовому складу Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 31 липня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили проголошений режим припинення вогню.

Фото: пресслужба Міноборони