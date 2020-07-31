Міноборони назвало причину смерті старшого сержанта в районі ООС
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Втрат унаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил не було. Водночас, із сумом змушений повідомити про смерть з причини гострої серцево-судинної недостатності старшого сержанта Володимира Перекрестова, 1975 року народження», - повідомив речник.
Праута висловив щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12.00 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.
З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня - один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.
30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Фото: МОУ