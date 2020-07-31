Окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу", втрат немає

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням», - йдеться у повідомленні.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначають в ООС.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили, завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.

В Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу здоров’ю та життю наших військовослужбовців буде загроза, або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові давати адекватну відповідь діям ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

А на ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають.

Фото: МОУ