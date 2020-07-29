Місії ОБСЄ на окупованому Донбасі не вистачає персоналу - Резніков

СММ ОБСЄ в Україні не має на сьогодні належного доступу до окупованих територій Донбасу, а також відчуває нестачу персоналу для ефективного контролю за ситуацію на цих територіях.

Про це під час вебінару «Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?», який був організований за ініціативою Місії України при ЄС та СКУ, заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповів на запитання кореспондента Укрінформу про те, яким чином ОБСЄ буде здійснювати контроль за дотриманням перемир’я, якщо СММ ОБСЄ та інші міжнародні структури не мають фізичного доступу до окупованих територій, і чи не означає це, що ОБСЄ контролюватиме лише дії українських урядових структур.

«Можу коментувати це, лише посилаючись на інформацію, яку ми отримуємо під час звіту пана посла Чевіка (Яшар Халіт Чевік – ред.), який на сьогодні є одночасно головою СММ ОБСЄ в Україні і координатором безпекової групи від ОБСЄ в ТКГ. Пан посол Чевік на постійній основі на кожному засіданні інформує нас про недопущення патрулів ОБСЄ на непідконтрольні уряду України території… У зв’язку обмеженнями з початку пандемії, а також із необхідністю ротації, кількість людей, які на сьогодні від СММ ОБСЄ здійснюють моніторинг, є меншою від тих можливостей, які СММ ОБСЄ потребує для виконання оперативних завдань. Вони не в змозі сьогодні фізично пересуватися оперативно по території тимчасово окупованих територій для того, щоб здійснювати 100-відсотковий моніторинг», - зауважив український урядовець.

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За його словами, саме з цієї причини зараз постає питання про відкриття додаткового КПВВ (пункту контролю), щоб СММ ОБСЄ отримала допуск на територію ОРДЛО. При цьому всі українські КПВВ відкриті, щоранку туди прибувають патрулі СММ ОБСЄ, які наші військові готові пропустити, але їх не пропускає протилежна сторона. Незважаючи на те, що це питання порушується під час кожного засідання Тристоронньої контактної групи, поки що у вирішенні цієї проблеми не відбулося жодних зрушень.

Резніков акцентував увагу учасників дискусії на тому, що окупаційна влада на території ОРДЛО використовує всесвітню пандемію COVID-19 як привід, щоб під виглядом «карантинних обмежень» не допускати на тимчасово окуповані території представників СММ ОБСЄ, а також представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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«Хоча в Парижі у грудні минулого року було чітко визначено лідерами Нормандського формату, включаючи президента Російської Федерації, про те, що контроль з боку СММ ОБСЄ має забезпечуватися в режимі 24/7, а представники МКЧХ мають право безумовного допуску до осіб, які на сьогодні утримуються в місцях позбавлення волі. Україна виконала цей обов’язок, і в грудні після саміту в Парижі внесла зміни до законодавства, і сьогодні представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста мають беззаперечне право на допуск до осіб, які утримуються на в українській пенітенціарній системі», - додав віцепрем’єр-міністр.