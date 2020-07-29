У Резнікова прогнозують наплив мешканців з окупованого Донбасу зі зняттям карантину

У профільних міністерствах та Ощадбанку готуються до того, що після зняття карантину жителі тимчасово окупованих територій почнуть масово їхати на підконтрольну уряду частину України для отримання виплат і соціальних послуг.

Про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський у програмі «Насправді: Донбас» в ефірі телеканалу «ДОМ».

Він повідомив, що під час карантину громадянам, які перебувають на непідконтрольній території, українські соцслужби і Пенсійний фонд продовжують нараховувати всі виплати, навіть якщо вони не пройшли ідентифікацію. А отримати свої гроші люди зможуть, як тільки приїдуть в Україну.

«Ми як міністерство передбачили, що на період дії карантину плюс 30 днів, по-перше, всі нарахування зараз здійснюються - і пенсії, і соцвиплати. Людям у Донецьку нараховуються і зараховуються на їх особистий рахунок в Ощадбанку. І вони в будь-який момент, коли буде можливість прийти до відділення Ощадбанку, вони зможуть отримати всю суму або ту, яку вони вважають за потрібне, в межах тих нарахувань, які їм зробили органи соціального захисту», - сказав він.

Заступник міністра також повідомив, що в профільних міністерствах та Ощадбанку готуються до того, що після зняття карантину громадяни почнуть масово їхати в Україну - для отримання як виплат, так і соціальних послуг. Тому в відомствах продумують план реагування з розширення кількості робочих місць і, відповідно, збільшення чисельності фахівців.

«Ми з нашими колегами з державного банку прорахували і цей сценарій. Ми домовилися про те, що досить буде готівкових коштів, як у банкоматах, так і у відділеннях відповідних кас. У разі необхідності будуть обладнані додаткові місця для операціоністів і касирів, для того щоб люди, які прийдуть, мали можливість отримати ту банківську послугу, за якою вони прийдуть. Більше того, ми говорили також з профільним міністерством, можливо люди захочуть отримати якусь соціальну послугу, і одного або двох соціальних працівників буде мало. У разі необхідності у нас є план реагування з розширення кількості робочих місць або соціальних працівників, або банківських працівників. Так, це буде», - сказав Замлинський.

Заступник міністра також заявив, що наразі окупанти, не пропускаючи громадян на підконтрольні Україні території, спеціально провокують людей на агресію.

«На підконтрольній українському уряду території ми зробимо все, думаючи про людей. Звичайно, я чудово розумію, що чим краще буде у нас, тим, відповідно, окупаційна влада робитиме все, щоб було гірше для наших людей. І причому буквально знущаються над людьми. Ми сказали, що ми не обмежені в часі, особливо, наприклад, по Криму - цілодобовий режим на КПВВ. Або в Новотроїцькому, або в Станиці Луганській ми спеціально розширили, практично привели час роботи КПВВ до того, як це було до карантину. На жаль, окупаційна влада свідомо обмежила до 2-4 годин. Ми ж чудово розуміємо - штучно робляться черги, люди агресивні», - прокоментував ситуацію на КПВВ Замлинський.

Як повідомляв Укрінформ, за даними українських прикордонників, представники російсько-окупаційних військ на Донбасі дуже повільно здійснюють пропуск громадян з окупованих районів.