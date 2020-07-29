В українській армії – 150 хворих на COVID-19

Станом на ранок 29 липня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 150 осіб. За останню добу виявлено 12 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 29 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 150 осіб. Всього за час пандемії одужала – 601 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 525 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 109. За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Львівська – 3 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ, Одеська область – 1 військовослужбовець ЗСУ, Рівненська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, за добу - 1022 випадки. 37 394 людини одужали, 1650 померли.