На Дніпропетровщині зростає кількість ускладнень від COVID-19. В обласних госпітальних базах наразі лікуються 94 особи, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

З них 81 пацієнт має ускладнення – пневмонію. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

«Я ще раз закликаю мешканців області - не ігноруйте карантинні норми! Загроза епідемії не подолана. Аби захистити ваше здоров‘я, усі служби області діють за відпрацьованим алгоритмом, який ми розробили навесні. Але ця робота не може бути максимально плідною, якщо самі жителі нехтують правилами безпеки", - наголосив голова Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

За його словами, найбільше хворих з діагнозом COVID-19 знаходиться у лікарні №21 – 30 осіб, два пацієнти - у реанімації. У міській лікарні №16 лікують 17 пацієнтів, шестеро з них у важкому стані, один – на апараті ШВЛ. 25 осіб отримують допомогу у стаціонарі інфекційної лікарні Кривого Рогу. Серед них у надзвичайно важкому стані 36-річна жінка, яка має хронічне захворювання нирок. Наразі вирішується питання щодо її госпіталізації до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. У самій лікарні Мечникова зараз знаходяться 8 хворих на COVID-19, серед яких троє – у важкому стані.

Загалом в Дніпропетровській області лабораторно підтвердили 1334 випадки коронавірусу. З них 1073 людини вже одужали, 27 – померли.

В Україні нині зафіксовано понад 66,5 тис. випадків COVID-19.