Імунітет на COVID-19 – це не на довго?.. Так і від грипу щороку треба вакцинуватися

Ніхто не знає скільки «працюватимуть» і розрекламовані вакцини. Колективного імунітету немає в жодній країні. Не зрозуміло, чи буде він взагалі

Майже одночасно у двох кінцях світу виробники вакцини проти COVID-19 повідомили про те, що розпочинають масштабні етапи клінічних випробувань на добровольцях. 27 липня про такі плани оголосила американська компанія Moderna, яка займається розробкою своєї вакцини від коронавірусу разом із Національними інститутами охорони здоров’я США. Йдеться про наймасштабніші випробування цієї вакцини у світі – у них візьмуть участь 30 тисяч волонтерів. А 28 липня про початок клінічних випробувань оголосила нідерландська фармацевтична компанія Janssen Vaccines. У її випробуваннях поки візьмуть участь 1045 добровольців, але у разі успіху у вересні залучать більше людей.

Але можна сказати, що новий коронавірус загнав людство у парадоксальну ситуацію: паралельно з тим, як просувається виробництво вакцин, з’являється все більше досліджень, які засвідчують коротку тривалість імунітету до COVID-19. А це ставить під сумніви і набуття колективного імунітету як природний захист, і ефективність вакцини в принципі.

Рівень антитіл таки падає – це кажуть науковці з різних країн

Одне із таких досліджень, яке провели китайські вчені з медичного університету Чуціна, пише CNBC. Вони спостерігали за імунною відповіддю 37 безсимптомних пацієнтів, а також 37 пацієнтів, які мали симптоми захворювання. З’ясувалося два факти: по-перше, що рівень антитіл значно падає усього за 2 місяці, а також те, що у безсимптомних хворих імунна реакція слабша. Було виявлено, що усього за 2 місяці спостереження вміст антитіл знизився у 81% безсимптомних хворих і у 62% носіїв з симптомами COVID-19.

Інше дослідження вчених з Королівського коледжу Лондона, яке охопило понад 90 пацієнтів і працівників у сфері охорони здоров’я, показало, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується через три тижні після появи перших симптомів. У 60% інфікованих у цьому часовому проміжку був дуже високий рівень імунітету до COVID-19. І тільки у 17% такий же сильний імунітет зберігся три місяці по тому. У більшості ж рівень антитіл упав у 23 рази за цей період, а в деяких випадках їх взагалі неможливо було виявити, пише The Guardian. Тож COVID-19 може реінфікувати людей рік за роком, як і звичайні простудні захворювання.

Подібні висновки озвучили і в Німеччині. За словами головного лікаря Мюнхенської інфекційної клініки Клеменса Вендтнера, у чотирьох із дев'яти пацієнтів (які лікувалися в січні) фіксували зниження нейтралізуючих антитіл. Ці всі спостереження ставлять під сумнів можливість набуття колективного імунітету.

Андрій Волянський

Хоча відомий український імунолог Андрій Волянський іншої думки – він наполягає на тому, що людству досить ховатися від коронавірусу, а навпаки потрібно набувати колективного імунітету (але при цьому захищати групи ризику). У нещодавньому інтерв'ю GreenPost він зазначив, що, можливо, для утворення імунного прошарку буде достатньо, щоб перехворіло 30-40% населення, а не 60-70%, як прийнято вважати при інших інфекціях. «Існує ще деяка кількість генетичного захищених, скільки їх – ми зараз не знаємо. Може, 10%, а може, і 20%. Це люди, які не можуть захворіти на COVID-19 або хвороба буде для них дуже легкою. І є ще певна кількість людей, які мають захист до близького вірусу – коронавірусу, але іншого», – пояснив Волянський.

Рівень колективного імунітету низький як в Україні, так і в Іспанії

А між тим стало відомо перші дані про рівень колективного імунітету в Україні. Їх оприлюднила приватна мережа лабораторій «Сінево», яка півтора місяці тестувала громадян на антитіла IgG до нового коронавірусу (такі антитіла показують, що людина перехворіла або інфікувалася вірусом і у неї виробилися антитіла). Про це повідомила прес-служба компанії. Станом на початок липня ІФА-тестування пройшли 10 тисяч людей по всій Україні. У результаті найвищий рівень колективного імунітету було зафіксовано у західному регіоні – майже 11%. Зокрема, у Луцьку антитіла G виявлені у 13% клієнтів, Івано-Франківську – 14%, Чернівцях – 14%, Рівному – 13%.

Найнижчий рівень колективного імунітету до COVID-19 дослідники "Сінево" зафіксували в південному регіоні – в середньому 2%. Зокрема, в Одесі – 2%, Миколаєві – 2%, Херсоні – 1%. В інших регіонах (північ, центр, схід) рівень колективного імунітету становить 3-5%.

У середньому рівень колективного імунітету до вірусу COVID-19 в Україні становить 5,2%. Примітно, що такий же рівень колективного імунітету було зафіксовано в Іспанії, яка була одним із епіцентрів пандемії в європейському регіоні і де перехворіло понад 300 тисяч людей.

Іспанія була одним із епіцентрів пандемії в європейському регіоні

Дані обстеження, проведеного вченими Інституту Роберта Коха (RKI), показали ще нижчий рівень колективного імунітету в обстежених. За даними президента RKI Лотара Вілера, протестовані були 12 тисяч людей, а антитіла були виявлені лише у 1,3 відсотка з них. Він зазначив, що цей проміжний результат засвідчує, з одного боку, те, що більшість людей у ​​Німеччині, очевидно, ще не контактували з вірусом, а з іншого – що вірус все ще може широко поширюватися.

Імунна пам'ять може бути важливішою за власне імунітет

Чи вдасться виробити колективний імунітет взагалі, стане відомо тільки з часом. Те саме можна сказати і про довговічність ефекту від вакцинації. Зрештою, щеплення й від звичайного грипу – це на сезон – і процедуру, в принципі, треба проводити щороку.

До того ж, і дослідники з медичної школи Duke-NUS в Сінгапурі не турбуються з приводу того, що антитіла до COVID-19 швидко щезають, пише Reuters. Вони встановили, що імунні клітини (так звані T- і B-лімфоцити) «запам'ятовують» вірус і можуть викликати імунну відповідь. Відтак дискусію про "зникаючі антитіла" до COVID-19 вчені деякі вважають безпідставною. У коментарі виданню вони зазначили, що набагато важливіше те, що у перехворілих виникає клітинна пам'ять, яка дозволяє швидко запустити імунну відповідь в разі нового зіткнення з вірусом.

Таку клітинну "пам'ять" досліджували у 36 людей, які перехворіли COVID-19, 23 людей, які перехворіли на хворобу SARS у 2003 році та 37 людей, які ніколи не хворіли. У всіх, хто пережив COVID-19, були присутні T-лімфоцити, які розпізнали новий коронавірус. У тих, хто пережили SARS, клітини розпізнали і коронавірус 2003 року, і навіть новий коронавірус. Але навіть ті, хто ніколи не хворів на жодну з цих хвороб, мали захисні T-лімфоцити. Учені припускають, що ця категорія людей зіштовхувалася з коронавірусами в минулому і володіє певним імунітетом до нового спалаху. Що ж, така новина від вчених видається доволі обнадійливою, але питання у тому – скільки таких людей? Але це вже завдання для наступних досліджень.

Юлія Горбань, Київ