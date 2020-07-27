Спецпризначенців Нацгвардії озброїли штурмовими гвинтівками UAR-15

У спецпризначенців Національної гвардії України на озброєнні з’явилися штурмові гвинтівки UAR-15.

Про це інформує пресслужба НГУ у Facebook.

«Наразі окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм», - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що у НГУ розпочали переозброєння деяких підрозділів відповідно до стандартів НАТО.

фото: Нацгвардії