Місія ОБСЄ фіксує збільшення порушень

Місія ОБСЄ фіксує збільшення порушень "тиші" на Донеччині

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 174/2020, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 23 липня 2020 року.

«СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спостерігачі ОБСЄ продовжували здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. «У вечірній і нічний час місія зафіксувала присутність людей на колишніх позиціях у межах ділянок розведення у районах Золотого та Петрівського», - наголошується у повідомленні.

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Також місія ОБСЄ здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для забезпечення проведення ремонтних робіт і техобслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури.

Водночас підкреслюється, що патрулі місії ОБСЄ і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування, зокрема на блок-пості поблизу непідконтрольного урядові Кремінця Донецької області.

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Як повідомлялося, російські окупанти на минулу добу, 23 липня, вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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