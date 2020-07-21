Біля окупованого Петрівського обстріляли безпілотник ОБСЄ

У неділю, 19 липня, безпілотний літальний апарат Місії ОБСЄ на Донбасі зазнав глушіння та був обстріляний зі стрілецької зброї.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

"19 липня спостерігачі втратили сигнал GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння) безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, що пролітав поблизу н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька). Згодом члени патруля СММ чули 2 постріли зі стрілецької зброї (за оцінкою, у межах ділянки розведення), а також 36 черг зі стрілецької зброї (за оцінкою, поза ділянкою розведення)", - йдеться у звіті.

За оцінкою СММ, все сталося на відстані 1,5– 4 км на південний захід. При цьому вогонь вівся в напрямку безпілотника, що пролітав приблизно за 200–300 м на південний захід.

Спостерігачі благополучно приземлили апарат та залишили цей район.

Крім того, увечері 17 та вночі 18 липня безпілотник СММ далекого радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу обох модулів GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння), пролітаючи над районами між Петрівським і Миколаївкою (підконтрольна урядові, 40 км на південь від Донецька). Також БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння), пролітаючи над районами між Костянтинівкою (підконтрольна урядові, 60 км на північ від Донецька) та Михайлівкою (непідконтрольна урядові, 31 км на захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ