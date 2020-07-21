На вихідних порушення перемир’я на Донбасі почастішали - ОБСЄ

На минулих вихідних СММ ОБСЄ виявила збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області в період із вечора 17-го до вечора 18 липня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, однак, менше вибухів (приблизно 120), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 155 вибухів)", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість порушень "тиші" зафіксовано в районах на південний схід і південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька).

У період з вечора 18-го до вечора 19 липня Місія констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, зафіксувавши також більше вибухів (орієнтовно 600) у порівнянні з попередньою добою.

Найчастіше режим припинення вогню порушувався в районах на схід, східно-південний схід та південний схід від Світлодарська.

"У Луганській області в період із вечора 17-го до вечора 18 липня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тим часом менше вибухів (близько 30), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 55 вибухів)", - повідомили в СММ.

Більшість порушень, зокрема майже всі вибухи, зафіксовано в районах на схід та південь від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

У період з вечора 18-го до вечора 19 липня СММ виявила на Луганщині подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 310). Майже всі факти зафіксовано так само на схід та південь від ділянки розведення в районі Золотого.

Фото: ОБСЄ