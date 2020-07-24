РФ відмовляється затвердити 13 районів для розмінування на Донбасі

Українська сторона вітає прогрес у ТКГ щодо закріплення режиму припинення вогню на Донбасі, однак занепокоєна тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо вчорашню домовленість у ТКГ про додаткові заходи щодо закріплення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 години 27 липня. Україна повністю зобов'язується виконувати узгоджені заходи та розраховує, що російська сторона також виконає взяті на себе зобов'язання. Поруч з цим, ми не можемо висловити аналогічний оптимізм щодо інших безпекових заходів, щодо яких зараз ведуться переговори в рамках ТКГ, включаючи розведення військ та техніки, а також відведення важкого озброєння та розмінування. Найбільш тривожним щодо останнього питання є те, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія та її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".

Зокрема, з вини російської ж сторони практично зупинено обговорення питання щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.