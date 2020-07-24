РФ відмовляється затвердити 13 районів для розмінування на Донбасі
На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми вітаємо вчорашню домовленість у ТКГ про додаткові заходи щодо закріплення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 години 27 липня. Україна повністю зобов'язується виконувати узгоджені заходи та розраховує, що російська сторона також виконає взяті на себе зобов'язання. Поруч з цим, ми не можемо висловити аналогічний оптимізм щодо інших безпекових заходів, щодо яких зараз ведуться переговори в рамках ТКГ, включаючи розведення військ та техніки, а також відведення важкого озброєння та розмінування. Найбільш тривожним щодо останнього питання є те, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування", - заявив він.
Очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія та її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".
Зокрема, з вини російської ж сторони практично зупинено обговорення питання щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.