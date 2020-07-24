У Сухопутних військах ЗСУ - вже 239 випадків COVID-19

У Сухопутних військах Збройних сил України за час пандемії зафіксували 239 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Станом на 24 липня у Сухопутних військах ЗСУ загалом за час пандемії зафіксовано 239 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 187 осіб одужали, 49 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 24 липня в Україні підтверджено 62 823 випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 972 нові випадки.