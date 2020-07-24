Найбільше випадків коронавірусу за добу на Львівщині - 126

За вчорашню добу, 23 липня, лабораторні центри Львівської області провели 1160 ПЛР-тестів, з них 126 — позитивні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«У Львові та на Львівщині підтверджено 8588 випадків інфікування коронавірусом, з них 221 — летальний. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1160 ПЛР-тестів. Відтак, 126 — позитивні. Серед них львів`ян — 61», - повідомила заступниця міського голови Львова та очільниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Напередодні в коментарі кореспонденту Укрінформу Слічна зазначила, що фактично вже зараз в регіоні спостерігається більш менш стабільна ситуація. Вона це оцінює по заповненості лікарень: у Львівській обласній інфекційній лікарні станом на 23 липня перебуває 187 осіб, з них в реанімації — 7, на апаратні ШВЛ — 3. У 8-ій міській клінічній лікарні перебуває 47 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 60, у лікарні швидкої медичної допомоги лікується 74 хворих. Слічна додала, що це менше, ніж 3 тижні тому, в лікарнях є вільні місця і медзаклади забезпечені всім необхідним.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 липня лабораторно підтверджено 62823 випадки COVID-19, з них за добу – 972. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків, одужали 886 пацієнтів. Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області (126), м. Києві (118), Рівненській (96) та Івано-Франківській (87) областях.