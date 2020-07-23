Зеленський показав Соммарузі відбудований міст на Донбасі

У межах поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга оглянули пішохідний міст через річку Сіверський Донець та ознайомилися з роботою контрольного пункту в’їзду/виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Глава держави зазначив, що відремонтований міст через річку Сіверський Донець, який раніше був зруйнований унаслідок бойових дій, є дуже важливим об’єктом, адже демонструє, що українська влада робить для налагодження комунікації «між усіма українцями на нашій землі».

«Ми показуємо людям на тій стороні: будь ласка, ми на своїй землі, у своїй країні, дивіться, як можна жити у своїй країні, яку інфраструктуру ми будуємо – мости, дороги, реальні й нормальні КПВВ», – зазначив Президент.

Він також зауважив, що найближчим часом біля всіх КПВВ будуватимуть сучасні хаби, які будуть зручними для всіх громадян, де вони зможуть отримати адміністративні послуги та купити медикаменти, продукти.

«Хаби чи КПВВ – ми все відкриємо, проте, на жаль, ми чекаємо й на ту сторону. Тому реально лише один нормально працюючий пункт. Тому ми над цим (відкриттям інших КПВВ – ред.) працюємо», – додав Президент.

Президент Швейцарської Конфедерації наголосила, що Україна – це країна з великим потенціалом, але водночас з великими викликами.

«Я дякую вам, пане Президент Зеленський, що Ви доклали особистих зусиль до того, щоб цей міст було відкрито у 2019 році. Цей міст має символічне значення, але передусім має практичне значення для людей, які тут живуть», – сказала гостя.

За словами Президента Швейцарії, інвестори мають проводити переговори щодо участі в проєктах на Донбасі.

«Ми провели багато переговорів, і я впевнена, що в цю місцевість, у цей край треба інвестувати. Зокрема, інфраструктура, енергетика, і я, напевне, буду радити нашим інвесторам робити це», – сказала вона.

Як зазначає пресслужба, КПВВ «Станиця Луганська» у зв’язку з пошкодженням мосту через річку Сіверський Донець функціонує виключно як пішохідний.

У межах виконання рішень Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Луганська обласна військово-цивільна адміністрація провела роботи щодо відновлення пішохідної мостової споруди через річку Сіверський Донець у районі пункту пропуску «Станиця Луганська».

Крім того, спільно з Луганським прикордонним загоном та громадською організацією «Проліска» створені комфортні умови для громадян, які перетинають лінію розмежування. Зокрема, організовано рух двох автобусів та двох електромобілів, облаштовано автобусні зупинки.

Також облаштовані робочі місця для спостерігачів ОБСЄ, працівників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. У зимовий період безпосередньо на пункті пропуску в опалюваних наметах ДСНС організовано пункти обігріву. Протягом усього періоду роботи КПВВ на його території чергує машина швидкої допомоги та бригада медиків.

Як повідомляв Укрінформ, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.