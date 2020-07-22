Біля Залізного поруч із патрулем ОБСЄ стався вибух

СММ ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 172/2020, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 21 липня 2020 року.

«У Донецькій та Луганській областях СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою», - йдеться у повідомленні. Також констатується, що неподалік Залізного поруч із патрулем СММ ОБСЄ стався вибух.

«Внаслідок дії перешкод сигналу команда СММ втратила просторовий контроль над одним зі своїх безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що пролітав над ділянкою розведення сил і засобів у районі Золотого. Поблизу Чермалика та Піщаного в Донецькій області, за оцінкою, у напрямку міні-БПЛА СММ стріляли зі стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

СММ ОБСЄ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення в районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського: у вечірній час спостерігачі зафіксували присутність людей на колишніх позиціях в межах ділянок розведення в районах Золотого і Петровського.

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«СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької області. Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях», - додається у повідомленні.

Обмеження свободи пересування СММ ОБСЄ тривали, зокрема, на блокпості поблизу непідконтрольного урядові Кремінця в Донецькій області, зазначається у звіті.