Спостерігачів ОБСЄ не пускають на окупований Донбас

Російські окупаційні війська продовжують блокувати проїзд СММ ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Окупаційна влада продовжує блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Так, перетинаючи лінію розмежування зі сторони підконтрольної уряду України території, вони щораз отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ у проїзді на тимчасово окуповану територію”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупанти мотивують свою відмову проведенням карантинних заходів в так званих "ДНР/ЛНР".