Окупанти 13 разів порушили "тишу", один боєць поранений

Протягом минулої доби, 18 липня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 82-х мм мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Старогнатівки противник на світанку застосував протитанковий ракетний комплекс та станкові протитанкові гранатомети, а у вечірній час – озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети.

По оборонцях Водяного агресор використав гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Неподалік населеного пункту Новоселівка Друга загарбники вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Талаківки – з гранатометів та стрілецької зброї, а по захисниках Гнутового, окрім автоматичних станкових гранатометів, противник задіяв ще й снайперську зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворожі обстріли з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, зафіксовано поблизу Новотошківського. На цій ділянці фронту загарбники застосували артилерійські системи калібру 122 мм і озброєння БМП. По опорних пунктах українських військових неподалік Хутора Вільного і Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно доставлено до медичного закладу та надано допомогу.

Для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного загарбника. За уточненими даними, 16 липня втрати противника становили ще двоє загиблих.

Також, 18 липня, збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник використав заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Зокрема, неподалік Причепилівки агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру та 120 мм міномети. Також із мінометів 120-го та 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського.

Неподалік Водяного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник задіяв гранатомети різних систем, а біля Старогнатівки – великокаліберні кулемети.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua