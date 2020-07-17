Окупанти не дозволяють українській стороні пошук пораненого в «сірій зоні» під Зайцевим

Російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в «сірій зоні» в районі селища Зайцеве.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ в черговий раз не були досягнуті домовленості щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника. Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українська сторона СЦКК вже вкотре наполягає на проведені самостійного пошуку представниками української пошукової групи “Евакуація 200”, до складу якої увійдуть вісім чоловік, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбиваючі жилети.

Українська сторона закликала представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення цього питання та підкреслила, що дані факти тяжкого злочину російсько-окупаційної влади є свідченням небажання Росії визнавати міжнародне гуманітарне право.

Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

16 липня за ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ були отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який зазнав поранень біля Зайцевого. Пошукова операція мала розпочатись вчора о 12.00.