У зоні ООС шукають військового, пораненого 13 липня біля Зайцевого

За ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який зазнав поранень біля Зайцевого. Пошукова операція розпочалась о 12.00.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Командування Об’єднаних сил робить все необхідне для передачі українській владі тіла загиблого військового медика. За ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який розпочався сьогодні о 12:00», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув біля Зайцевого 13 липня, вже передано на контрольовану урядом України територію. Наразі триває підготовка до проведення ритуалу поховання героя. Прощання із полеглим відбудеться завтра, 17 липня, об 11:00 в місті Лиман Донецької області, на території центрального храму.

Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.