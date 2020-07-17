В українській армії - 11 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 17 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 130 осіб. За останню добу виявлено 11 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 17 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 130 осіб. Всього за час пандемії одужало 503 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 316 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 68 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 1 військовослужбовець, військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Мукачівська центральна районна лікарня – 1 працівник ЗСУ.)

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Вдома на лікуванні під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Сумська область – 1 працівник ЗСУ, Київська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 держслужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добу виявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.