На Житомирщині за добу виявили 11 заражених коронавірусом
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.
«За минулу добу в Житомирській області діагностовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Усього в області від початку епідемії на коронавірусну інфекцію захворіло 1 тис. 580 жителів», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, нові випадки захворювання виявлено у Житомирі (6), Бердичівському (4) та Коростишівському (1) районах.
Крім того, за добу від COVID-19 одужали 8 людей.
Найбільше випадків інфікувань зафіксовано у Житомирі (529), Житомирському (201) та Коростенському (157) районах.
Загалом в області хворобу вже подолали 1236 пацієнтів, а 34 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу – 809 нових. Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1456 летальних випадків, одужало 29 769 людей.