На Житомирщині за добу виявили 11 заражених коронавірусом

На Житомирщині за минулу добу, 16 липня, підтверджено 11 нових випадків коронавірусу і загальна кількість хворих сягає 1580.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

«За минулу добу в Житомирській області діагностовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Усього в області від початку епідемії на коронавірусну інфекцію захворіло 1 тис. 580 жителів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові випадки захворювання виявлено у Житомирі (6), Бердичівському (4) та Коростишівському (1) районах.

Крім того, за добу від COVID-19 одужали 8 людей.

Найбільше випадків інфікувань зафіксовано у Житомирі (529), Житомирському (201) та Коростенському (157) районах.

Загалом в області хворобу вже подолали 1236 пацієнтів, а 34 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу – 809 нових. Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1456 летальних випадків, одужало 29 769 людей.