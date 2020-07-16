Естонія підтверджує загибель свого громадянина на Донбасі

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив, що громадянин Естонії 13 липня загинув на Донбасі.

Про це повідомляє портал ERR.

«У понеділок, 13 липня, громадянин Естонії загинув унаслідок воєнних дій на Донбасі», - сказав Рейнсалу.

Він повідомив, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році по натуралізації. Подробиці події уточнює Міністерство закордонних справ України.

«Він (загиблий, - ред.) приїхав до Естонії у 2006 році як стипендіат у рамках проєкту і мав статус біженця», - сказав Рейнсалу, уточнивши, що чоловік подав заяву на отримання громадянства, яке отримав, тому відмовився від білоруського громадянства.

За словами Рейнсалу, статус і роль чоловіка у воєнних діях на Донбасі українська влада ще уточнює. «В Естонії діє принцип: громадяни країни можуть знаходитися у військових частинах інших країн з дозволу уряду», - сказав міністр, додавши, що, наскільки йому відомо, нині жодного такого дозволу видано не було.

У середу, 15 липня, естонські медіа повідомили, що 13 липня під час воєнних дій на Донбасі загинув громадянин Естонії Микола Ільїн, який народився в Білорусії. Він був військовим медиком українських Збройних сил.

Фото: Максим Пчєлов