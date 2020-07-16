Естонія підтверджує загибель свого громадянина на Донбасі
Про це повідомляє портал ERR.
«У понеділок, 13 липня, громадянин Естонії загинув унаслідок воєнних дій на Донбасі», - сказав Рейнсалу.
Він повідомив, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році по натуралізації. Подробиці події уточнює Міністерство закордонних справ України.
«Він (загиблий, - ред.) приїхав до Естонії у 2006 році як стипендіат у рамках проєкту і мав статус біженця», - сказав Рейнсалу, уточнивши, що чоловік подав заяву на отримання громадянства, яке отримав, тому відмовився від білоруського громадянства.
За словами Рейнсалу, статус і роль чоловіка у воєнних діях на Донбасі українська влада ще уточнює. «В Естонії діє принцип: громадяни країни можуть знаходитися у військових частинах інших країн з дозволу уряду», - сказав міністр, додавши, що, наскільки йому відомо, нині жодного такого дозволу видано не було.
У середу, 15 липня, естонські медіа повідомили, що 13 липня під час воєнних дій на Донбасі загинув громадянин Естонії Микола Ільїн, який народився в Білорусії. Він був військовим медиком українських Збройних сил.
Фото: Максим Пчєлов