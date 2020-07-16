Окупанти двічі обстріляли оборонців Водяного з гранатометів і зенітки

Російські окупаційні війська від початку доби 16 липня тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Щодо обстановки за поточну добу, станом на 12.00. У ранковий час російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на Донецькому напрямку. Попередньо, внаслідок цих обстрілів втрат серед українських захисників немає», - повідомив речник.

За словами Праути, з 7.30 до 9.00 противник з боку Ужівки двічі відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Водяного, використавши при цьому гранатомети різних систем, зенітну установку ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Після 10.00 зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти 20 хвилин обстрілювали позиції українських військ неподалік Старогнатівки.

Втрати ворога уточнюються.