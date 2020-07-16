Окупанти двічі обстріляли оборонців Водяного з гранатометів і зенітки
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Щодо обстановки за поточну добу, станом на 12.00. У ранковий час російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на Донецькому напрямку. Попередньо, внаслідок цих обстрілів втрат серед українських захисників немає», - повідомив речник.
За словами Праути, з 7.30 до 9.00 противник з боку Ужівки двічі відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Водяного, використавши при цьому гранатомети різних систем, зенітну установку ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Після 10.00 зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти 20 хвилин обстрілювали позиції українських військ неподалік Старогнатівки.
Втрати ворога уточнюються.