Втік захищати Батьківщину: зниклого на Львівщині підлітка знайшли в зоні ООС

Хлопця 17 років з Пустомитівського району Львівської області, про зникнення якого заявили батьки, поліція розшукала у зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції у Львівській області.

«Завдяки взаємодії та фаховості, сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави», - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в поліції, 13 липня з заявою про зникнення свого 17-річного сина, Дениса Лагодича, звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22.00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.

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Правоохоронці негайно оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.

Відтак, сьогодні знайшли хлопця під Слов’янськом. Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани щодо захисту Батьківщини у передбачнений законом спосіб.

Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому.