В український армії – 143 хворих на COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 13 липня в Збройних силах України зареєстровано 143 хворих на коронавірус. За останню добу нових випадків COVID-19 не виявлено.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
«Станом на 10.00 13 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 143 особи.
Всього за час пандемії одужало – 443 особи, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 535 осіб Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 59 осіб», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за добу – 612.