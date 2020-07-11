В українській армії - 144 інфікованих коронавірусом

Станом на ранок 11 липня в Збройних силах України зареєстровано 144 хворих на COVID-19, з них за добу - 12.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 липня в Збройних силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

За час пандемії одужали в ЗСУ 440 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 519 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 24 особи.

Як зазначається, в закладах охорони здоров’я наразі перебувають 6 військових. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.