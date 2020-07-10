У Сухопутних військах зафіксували 193 випадки COVID-19

За час пандемії у Сухопутних Військах зафіксовано 193 випадки коронавірусу. Наразі 39 військових перебувають на ізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Станом на 10 липня 2020 року у Сухопутних Військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 193 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 151 особа одужала, 39 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції.

Зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил Збройних Сил України під час проведення брифінгів.

Як повідомлялось, станом на 10 липня в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 складає 52 043, з них: летальних – 1345, одужало – 24 800 осіб. За добу зафіксовано 819 нових випадків захворювання. Загалом проведено 773 831 тестувань методом ПЛР.