У Сухопутних військах зафіксували 193 випадки COVID-19

У Сухопутних військах зафіксували 193 випадки COVID-19

Укрінформ
За час пандемії у Сухопутних Військах зафіксовано 193 випадки коронавірусу. Наразі 39 військових перебувають на ізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Станом на 10 липня 2020 року у Сухопутних Військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 193 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 151 особа одужала, 39 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції.

Зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил Збройних Сил України під час проведення брифінгів.

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Як повідомлялось, станом на 10 липня в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 складає 52 043, з них: летальних – 1345, одужало – 24 800 осіб. За добу зафіксовано 819 нових випадків захворювання. Загалом проведено 773 831 тестувань методом ПЛР.

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