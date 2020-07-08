В українській армії - 161 хворий на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10.00 08 липня в Збройних силах України хворіє 161 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, хворі перебувають на лікуванні в Мукачівській, Косівській районних лікарнях, а також в Центральному госпіталі МВС. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

В командуванні Медичних сил повідомили, що загалом в ЗСУ за час пандемії одужали 393 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) наразі перебуває 624 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 254 особи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 липня підтверджено 50 414 випадки COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків.