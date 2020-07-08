ОБСЄ допомогла погодити з окупантами “тишу”, щоб гасити пожежі з літаків - Наєв

Українська сторона за допомогою ОБСЄ погодила з представниками так званих “ДНР/ЛНР” використання літаків для гасіння пожежі на Луганщині.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

“Ми через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі отримали такий дозвіл. Тобто, запроваджено режим “тиші”, тому що гасіння пожежі безпосередньо знаходиться на такій відстані, де ворог міг би застосувати зброю, і в тому числі проти літаків, які б здійснювали гасіння. На початку бойовики опирались, а потім за допомогою ОБСЄ вони надали підтвердження і режим «тиші» запроваджено. Тож гасіння пожежі здійснюється в тому числі і авіацією”, - поінформував Наєв.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський прийняв рішення щодо використання авіації в гасінні лісових пожеж у Луганській області.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що особливість рішення щодо авіації — близьке розташування лінії розмежування і “відсутність у нас розуміння зі сторони окупаційної влади”.

Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що авіацію не можуть долучити до гасіння лісових пожеж, оскільки представники окупаційної влади на окремій території Луганської області не дають жодних гарантій безпеки.

Масштабні лісові пожежі на Луганщини гасять із 6 липня. Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тис. га.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

У середу, 8 липня, на Луганщину вилетів Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.