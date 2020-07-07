Відкрили справу щодо французьких найманців, які воюють за окупантів на Донбасі

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо участі іноземних найманців у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори встановили, що з 2014 року по теперішній час 20 громадян Французької Республіки брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, такі особи є найманцями, а їхні дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора внесено до ЄРДР відомості за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК України).

Максимальна санкція за цими статтями передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.