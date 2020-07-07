Відкрили справу щодо французьких найманців, які воюють за окупантів на Донбасі

Відкрили справу щодо французьких найманців, які воюють за окупантів на Донбасі

Укрінформ
Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо участі іноземних найманців у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори встановили, що з 2014 року по теперішній час 20 громадян Французької Республіки брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, такі особи є найманцями, а їхні дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора внесено до ЄРДР відомості за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК України).

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Максимальна санкція за цими статтями передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

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