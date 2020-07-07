На лінії розмежування працюють три КПВВ

На сьогодні на лінії розмежування функціонують три КПВВ – «Станиця-Луганська», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Сьогодні дещо активізувався пропуск громадян через лінію розмежування на дорожньому коридорі «Маріуполь-Донецьк». Зокрема, станом на 12:00 в напрямку тимчасово окупованої території України через КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники оформили близько 150 осіб та 6 транспортних засобів. А з боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло два транспортних засоби та 39 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» продовжує функціонувати з 07:00 до 20:00, однак російсько-окупаційною адміністрацією продовжується часткове блокування перетинання лінії розмежування – наразі з боку ТОТУ назад повернувся один автомобіль з двома особами.

У ДПСУ додали, що прикордонники разом з правозахисними організаціями роз'яснюють громадянам ризики подорожування через лінію розмежування, попереджають про можливість непропуску з боку окупанта. Зокрема, наголошується, що у разі відмови бойовиками перетину лінії розмежування, залишатися в «сірій зоні» небезпечно через можливі обстріли з боку НЗФ. У разі блокування прикордонники радять негайно повертатися на контрольовану територію України.

Прикордонники також нагадали, що у разі непропуску окупантами, при поверненні необхідно встановити додаток «Дій вдома» і пройти двотижневу самоізоляцію.